Man die vrouw gijzelt opgepakt bij tankstation Nieuwerkerk aan den IJssel

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De politie heeft zaterdagochtend een man opgepakt die een vrouw de hele nacht tegen haar zin in zou hebben vastgehouden. De vrouw was ook lichamelijk mishandeld.

Het slachtoffer belde de politie vanaf het toilet van BP-tankstation De Vink langs de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Op het telefoontje van de vrouw kwamen veel agenten af.

De vrouw zei dat een man met een vuurwapen haar al de hele nacht gijzelde. Ook zou hij haar in haar gezicht hebben gebeten. Volgens de politie stonden de tanden letterlijk in haar gezicht gedrukt. Er waren ook zichtbare sporen van verwurging en ze had een bloeduitstorting.



Politiewapen

Volgens de politie rende de vrouw in paniek het tankstation uit toen de agenten aankwamen. Ze wees de politie op een man die ook net naar buiten liep. De 29-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt. Bij de aanhouding gebruikte de politie een wapen.