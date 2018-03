Let op: een jaar lang verkeersoverlast op de Ring Den Haag

DEN HAAG - Wie zich geregeld verplaatst aan de westkant van Den Haag, moet komend jaar rekening houden met een half uur langere reistijd. De weg van Kijkduin naar Houtrust gaat in beide richtingen op de schop. Dat gebeurt in negen delen, zodat altijd wel ergens de weg is opgebroken. Het is nodig vanwege de aanleg van een nieuw riool, maar ook wil de gemeente Den Haag de weg veiliger maken.

Daarvoor krijgt de weg over het hele traject nog maar een rijstrook per rijrichting. Ook komen er rotondes en vrijliggende fietspaden. De gemeente bezweert dat de ene rijstrook in beide richtingen straks niet tot extra vertraging gaat leiden. Dave van Schaick van de gemeente zegt dat dit uitgebreid is doorberekend in combinatie met de aanleg van rotondes in plaats van kruispunten.

Het eerste gedeelte duurt van 27 maart tot 6 mei. Het gaat dan om het deel tussen de Kijkduinseweg en het tankstation aan de Machiel Vrijenhoeklaan. Het zal flink doorbijten worden voor 20.000 mensen die dagelijks gebruikmaken van het hele traject. Om te voorkomen dat mensen sluipweggetjes door woonwijken gaan gebruiken, worden sommige straten afgesloten met onder meer slagbomen. Bewoners krijgen een pasje waarmee zij erdoor kunnen.



Ook omleidingen voor fietsers

Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Laan van Meerdervoort, de Oude Haagweg, de Escamplaan en via de N14 en A4. Bus 23 en 24 worden omgeleid met tijdelijke haltes. En ook voor fietsers zijn er omleidingsroutes. De gemeente zet verder verkeersregelaars en extra bergingsbedrijven in voor het geval er iets misgaat op de drukkere omleidingsroutes.

Alle informatie staat op de website kijkduinhoutrust.nl