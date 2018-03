Motorsport: Michael van der Mark op het erepodium in Buriram

Michael van der Mark tijdens het WK Superbike in Assen. (Foto: Orange Pictures)

GOUDA - Wegracer Michael van der Mark heeft zijn eerste podiumplek van dit seizoen binnen in het WK superbike. De Goudse motorcoureur reed op het circuit van Buriram in Thailand op zijn Yamaha naar de tweede plaats. Hij moest alleen de Brit Chaz Davies (Ducati) voor zich dulden.

Van der Mark eindigde zaterdag op het Thaise circuit als zevende, maar startte toen van plek tien. In race twee vertrok hij van de vierde plek en zat hij vanaf het begin vooraan. De Nederlander reed zelfs enkele ronden aan de leiding. Davies loste hem in de achtste ronde af, maar Van der Mark bleef de rest van de race goed in zijn spoor.

De Brit Jonathan Rea, die als vierde finishte, is na vier races de leider in het kampioenschap met 69 punten. Van der Mark klom naar de zesde plaats met 45 punten.

LEES OOK: Theaterstuk over gecrashte motorcoureur 'Jumping' Jack Middelburg