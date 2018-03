Deel dit artikel:











Basketbal: ZZ Leiden verliest bekerfinale van Donar Mohamed Kherrazi in actie tijdens Donar - ZZ Leiden. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de landelijke beker aan zich voorbij moeten laten gaan. In de finale verloren ze zondag met 84-71 van Donar. Die formatie had in Groningen thuisvoordeel.

Na het eerste kwart stonden de Leidenaars al achter (38-21), waarna Donar ging rusten met een 54-34 voorsprong. In de derde periode (74-51) bleek het verschil al vrijwel onoverbrugbaar voor ZZ Leiden.