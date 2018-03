Deel dit artikel:











25-jarige Westlander dood gevonden in auto (Foto: AS Media)

'S-GRAVENZANDE - In het water in Polsbroek in Utrecht is zondagmorgen een overleden persoon gevonden in een auto. Het gaat om een 25-jarige man uit 's- Gravenzande.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. 'Er is geen indicatie van een misdrijf', zegt de politie er wel over. Er wordt sporenonderzoek gedaan.