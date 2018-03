Deel dit artikel:











Lastig klokkijken op Grote Kerk Den Haag Beeld op de toren zaterdagavond

DEN HAAG - Wie in het centrum van Den Haag wil weten hoe laat het is, kan beter even niet naar de klok op de Haagse Toren kijken, de wijzerplaten geven namelijk verschillende tijden aan. Het ding is kapot en wordt maandag gerepareerd, zegt stadsbeiaardier Gijsbert Kok.

Minimaal één van de wijzerplaten loopt ongeveer een kwartier achter. Volgens de beiaardier is er inderdaad een storing. Die zou eigenlijk vrijdag verholpen worden, maar de monteur mocht toen de kerk niet in omdat de Olympiers werden gehuldigd in de kerk. Dat had volgens de klokkenspeler te maken met de beveiliging van het evenement. De monteur komt nu maandag terug om de boel te repareren, zegt Gijsbert Kok.

Evenementen De Haagse Toren hoort bij de Grote of Sint-Jacobskerk. De toren werd tussen 1420 en 1424 gebouwd. De kerk is niet meer in gebruik als gebedshuis, maar is af te huren als evenementenlocatie.