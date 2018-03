'Jazz is sexy'; tiende editie Leiden Jazz award

LEIDEN - De Leiden Jazz Award beleefde zondag haar tiende editie. Het is een wedstrijd voor jonge jazzmusici. In het Leidse Volkshuis betraden de ambitieuze jazzmusici het podium om te strijden voor de Award. De winnaar krijgt 1000 euro en mag een cd opnemen bij Challenge Records

'We zijn er trots op dat we al voor de 10e keer deze Award organiseren', zegt Cor Smit, organisator. 'De Leiden Jazz Award is ontstaan doordat we 11 jaar geleden een boek hebben uitgebracht over de Leidse jazzgeschiedenis', gaat hij verder, 'en toen zeiden we tegen elkaar het verleden is leuk maar het gaat vooral om de toekomst van de jazzmuziek en zo is Leiden Jazz Award ontstaan.'

Twintig bands hadden zich ingeschreven voor de Awards en uiteindelijk stonden er vier in de finale. De band van hoboïste Maripepa, de band van gitarist Yuri Rhodenborgh, de groep van zangeres Isabel Bermejo en de band van pianist Humberto Rios.



Zenuwachtig

'Ik ben best gespannen', zegt Yuri Rhodenborgh, terwijl hij ondertussen zijn gitaar stemt, 'maar het is wel erg leuk om hier te staan'. 'Weet je', gaat hij verder, 'jazz is echt niet oubollig, het is juist sexy. Het belangrijkste is om plezier te hebben tijdens het optreden.'

Het merendeel van het publiek is op leeftijd en dus valt de 10-jarige Florian extra op. 'Ik vind jazz echt heel erg leuk, lekker swingend. Ik speel zelf ook piano en ik hoop ooit net zo goed te zijn als deze muzikanten, dan kan ik ook meedoen met de Leiden Jazz Award', aldus de piepjonge jazzliefhebber.



En de winnaar is...

Pianist Humberto Rios, hij krijgt met zijn band 1000 euro en mag een cd opnemen.