Jong en oud knokt op kickboksgala: 'Maar iedereen geeft om elkaar'

WASSENAAR - Van jonge pupillen tot volwassen profs. Allerlei soorten vechters verschijnen in de ring tijdens het zesde kickboksgala van boksschool Fearless in Wassenaar. Sporthal De Schulpwei aan de Dr. Mansveltkade is met een paar honderd mensen meer dan goed gevuld.

Bij de boksschool van Dave Davis worden deze zondag 32 partijen afgewerkt. De jongste jeugd vormt het voorprogramma. 'Dat vind ik het mooie van vandaag', vertelt Feride Kirat, die bij Fearless les geeft aan kinderen én volwassenen. 'Je ziet de kleine kinderen, maar ook de mensen die er al jaren voor hebben gewerkt, in één evenement.'

'Er is gewoon een goeie sfeer', reageert Romello Bien. De 20-jarige Amsterdammer wint zijn partij op het kickboksgala via knock-out in de tweede ronde. 'Er is geen haat of zo. Iedereen geeft gewoon om elkaar.'



'Mensen pijn doen'

Lilysky Alblas (13) is Nederlands kampioen geworden in haar klasse. Wat zij zo leuk vindt aan kickboksen? 'Mensen pijn doen', zegt ze met een grote glimlach. De jonge winnares toont vol trots haar kampioensgordel. 'Die blijft altijd in mijn kamer hangen.'

