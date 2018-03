Deel dit artikel:











Vechtpartijtjes ontsiert Arubadag in Rijswijk; twee aanhoudingen Arubadag Rijswijk onrustig geëindigd | Foto: Regio15

RIJSWIJK - De jaarlijkse Arubadag, die gehouden werd in evenementenhal De Broodfabriek in Rijswijk is ontsiert door incidenten. Zo meldt Regio15. Zondagavond rond 19.15 uur werd de sfeer aan de Volmerlaan grimmig en braken er vechtpartijtjes uit. Daarbij speelde mogelijk het gebruik van alcohol door de aanwezigen in de hal een rol. De aanwezige beveiligers besloten om het feest af te breken.

De aanwezigen werd verzocht om de hal te verlaten en naar huis te gaan. Het merendeel gaf daaraan gehoor, maar twee mensen werkten blijkbaar niet mee en zijn aangehouden. Om de situatie onder controle te krijgen werd een forse politiemacht opgetrommeld. Om zeker te zijn dat iedereen naar huis ging hebben agenten de omgeving nog een tijd in de gaten gehouden. Toen de rust leek weergekeerd werd de inzet van de politie afgebouwd.