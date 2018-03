West Wekker: Arubadag eindigt met vechtpartijtjes en jazz is sexy

DEN HAAG - Goedemorgen! Op de eerste dag van de week is het weer moeilijk op gang komen. En door het ingaan van de zomertijd was het weekend ook nog eens een uur korter! Pak in ieder geval een bak koffie of thee. Wij hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo eindigde de Arubadag in de Broodfabriek in Rijswijk met een opstootje. Jazz is sexy, zo bleek tijdens de Leiden Jazz Award. Dit is de West Wekker!

1. Vechtpartijtjes ontsieren Arubadag in Rijswijk; twee aanhoudingen

De jaarlijkse Arubadag in evenementenhal De Broodfabriek in Rijswijk is zondag ontsierd door incidenten. Regio15 meldt dat de sfeer zondagavond grimmig werd op de Volmerlaan. Er ontstonden vechtpartijtjes, waarbij het gebruik van alcohol door de aanwezigen in de hal mogelijk een rol speelde.

2. Wijkagent Schilderswijk geschrokken door doodsverwensing met hakenkruizen

Wijkagent Cees van Nus, werkzaam in de Haagse Schilderswijk, is hevig ontdaan door een bekladding in zijn wijk. Op een gebouw bij het speelveld Haagse Hopje op het Jacob van Campenplein waren twee hakenkruizen getekend voorzien van de tekst ‘Kees dood’. Geschrokken buurtbewoners hebben de wijkagent dit weekend in het zonnetje gezet en hem een bloemetje aangeboden.

3. 'Jazz is sexy'; tiende editie Leiden Jazz award

De Leiden Jazz Award beleefde zondag haar tiende editie. Het is een wedstrijd voor jonge jazzmusici. In het Leidse Volkshuis betraden de ambitieuze jazzmusici het podium om te strijden voor de Award. De winnaar werd pianist Humberto Rios, hij krijgt met zijn band 1000 euro en mag een cd opnemen.

4. Gewapende overval op Poolse supermarkt in Den Haag

Een Poolse supermarkt aan de Bouwlustlaan in Den Haag is zondagavond overvallen. Volgens de politie zijn daarbij wapens gebruikt. Het is niet duidelijk of er iets buit is gemaakt. De politie startte een zoektocht in de buurt naar twee getinte mannen, maar is niemand aangehouden.

5. Auto over de kop na aanrijding op A13 bij Delft

Bij een aanrijding met drie personenauto's op de A13 bij Delft is zondagmiddag een auto over de kop geslagen. De traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team landde op de afrit van de A13 Delft-Noord. Meerdere rijstroken werden afgesloten. Er is één gewonde naar het ziekenhuis vervoerd.

Weer: Na een koude start zijn er zonnige perioden. Met weinig wind vanuit het westen wordt het vandaag 8 tot 10 graden. Morgen en woensdag volgt een flinke plens regen.

Vanavond op TV West: Stroom

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Vanaf dat moment kan zout water uit de Noordzee het Haringvliet binnenstromen. In het tiendelige tv-programma 'Stroom' van RTV Rijnmond onderzoekt presentatrice Jamaine van der Vegt hoe het gebied rond het Haringvliet daarop wordt voorbereid. Tegelijkertijd laat ze zien hoe mooi de deltanatuur eigenlijk is. De bekende Rotterdammers Frederique Spigt (zangeres en actrice) en Kees Moeliker (directeur Natuurhistorisch museum) sluiten elke aflevering af.