Bertens laat Williams ontsnappen in Miami

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft een grote kans laten liggen om de achtste finales van het Miami Open te halen. De tennisster uit Wateringen kreeg in de derde ronde tegen de Amerikaanse Venus Williams drie wedstrijdpunten, maar die liet ze allemaal onbenut. Williams, de nummer acht van de wereld, trok na bijna drie uur spelen aan het langste eind: 7-5 3-6 5-7.

Bertens, die het nog niet eerder tegen Williams opnam, verspeelde in de laatste set een voorsprong van 5-3 in games en had last van pijn in haar rechterhand.

In de volgende ronde speelt de 37-jarige Williams tegen Johanna Konta, de Britse mondiale nummer veertien.