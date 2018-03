Deel dit artikel:











Jongen van 13 vermist in Den Haag Foto: ANP

DEN HAAG - De politie heeft zondagavond een burgernetbericht verspreid over de vermissing van een 13-jarige jongen. Hij verdween vanaf de Keukenhoflaan in Den Haag. Het gaat om een blanke, gezette jongen. Hij is 154 lang en rijdt op een zwarte herenfiets. Hij is mogelijk richting het Westland gereden.

De jongen draagt een blauwe bomberjas, een lichtblauwe joggingbroek en zwarte sportschoenen. Zijn fiets valt op door felblauwe fietstassen met de tekst 'Spotta' erop. De politie vraagt mensen die weten waar de jongen nu is, contact op te nemen.