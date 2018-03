Deel dit artikel:











Vermiste jongen van 13 weer terecht Foto: ANP

DEN HAAG - De politie heeft zondagavond een burgernetbericht verspreid over de vermissing van een 13-jarige jongen. Hij verdween vanaf de Keukenhoflaan in Den Haag. Aan het begin van de nacht was de jongen weer terecht, meldde de politie op Twitter.