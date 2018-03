KNMI waarschuwt voor dichte mist tijdens ochtendspits

REGIO - Het KNMI waarschuwt voor dichte mist tijdens de ochtendspits maandag. Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. Daarom heeft het instituut code geel afgekondigd.

Door de dichte mist kunnen gevaarlijke rijomstandigheden ontstaan. Let dus goed op als je de weg op gaat. Het KNMI adviseert automobilisten om de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden. Voor weggebruikers geldt: wanneer het zicht minder dan 50 meter (een half hectometerpaaltje) is, dan is het gebruik van het mistachterlicht nodig.

Hoe vroeger op de dag, hoe meer kans op mist, weet weerman Huub Mizee van Omroep West. 'En omdat de klok afgelopen weekend een uur is vooruitgezet, staan we in feite een uur eerder in file.'

De verwachting is dat de mist rond 09.00 uur grotendeels is opgelost.