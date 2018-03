Deel dit artikel:











Vrachtwagen veroorzaakt schade in Beneluxtunnel File op de verlengde A4 | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De ochtendspits op de A4 heeft niet alleen last gehad van de dichte mist, maar ook van problemen rondom de Beneluxtunnel in Rotterdam. Een te hoge vrachtwagen reed maandagochtend vroeg schade aan de luidsprekers in de tunnel. De linkertunnelbuis werd daarop enkele uren afgesloten, waardoor er vanaf Den Haag een flinke file ontstond richting Rotterdam.

Omdat de schade in de tunnel moest worden hersteld, werd de linkertunnelbuis afgesloten. Hierdoor ontstond rond 08.00 uur een file van zo'n 20 kilometer. 'Het lijkt wel alsof iedereen uit de regio hier in de file is gaan staan', aldus Erwin de Hart van de ANWB. Weggebruikers moesten rekening houden met een vertraging die kon oplopen tot ruim twee uur. Ook werd het extra druk op de A13, waar automobilisten ongeveer 25 minuten langer onderweg waren. Rond 09.00 uur werd de tunnel vrijgegeven en losten de files geleidelijk op, meldde de ANWB. Kijk hier voor de actuele verkeersinformatie. LEES OOK: KNMI waarschuwt voor dichte mist tijdens ochtendspits