Hertelling stemmen Rijswijk gestart: 'Bijna alle ambtenaren ingezet'

RIJSWIJK - De hertelling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk is maandagochtend begonnen. 'Bijna alle ambtenaren zijn ingeschakeld voor de klus', vertelt verslaggever Maarten Brakema.

De gemeente Rijswijk gaat alle stemmen die bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgebracht opnieuw tellen. De aanleiding is volgens de gemeente een 'signaal van onvolkomendheden bij de telling op één van de stembureaus'. Er zouden grote verschillen zijn tussen het aantal stempassen en de uitgebrachte stemmen. 'We willen de uitslag inderdaad altijd zo snel mogelijk hebben en dat betekent dat er wel eens foutjes gemaakt kunnen worden. We tellen nog steeds met de hand en dan kunnen er nu eenmaal foutjes worden gemaakt', vertelt de Rijswijkse burgemeester Bezuijen.

D66 Rijswijk vroeg de hertelling aan. De partij heeft in de voorlopige uitslag twee stemmen minder dan de nieuwe lokale partij Wij.Rijswijk. Dat kleine verschil was voor D66 reden om de hertelling aan te vragen. De partij krijgt namelijk drie zetels, terwijl Wij.Rijswijk er vier krijgt.



Sjaak van der Tak

De definitieve uitslag wordt naar verwachting dinsdag bekend gemaakt. Sjaak van der Tak, oud-burgemeester van het Westland, is als verkenner voor de Rijswijkse gemeenteraad aangesteld. Hij gaat gesprekken voeren met de gekozen partijen en onderzoeken wat de mogelijkheden voor de vorming van een nieuw college zijn.

