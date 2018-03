Werkzaamheden rondom Kijkduin leiden niet tot verkeerschaos

DEN HAAG - De werkzaamheden aan de westkant van Den Haag zorgen vooralsnog niet tot grote verkeersopstoppingen. Maandagochtend bleek dat slechts enkele automobilisten geen rekening hebben gehouden met de opgebroken wegen rondom de Kijkduinsestraat en de Machiel Vrijenhoeklaan.

De weg van Kijkduin naar Houtrust is vanaf maandag in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Dat gebeurt in negen delen, zodat altijd wel ergens de weg is opgebroken. Het is nodig vanwege de aanleg van een nieuw riool, maar ook wil de gemeente Den Haag de weg veiliger maken. De werkzaamheden duren tot 6 mei.

Volgens woordvoerder Dave van Schaick van de gemeente is de maandagochtendspits rond Kijkduin rustig verlopen. Er staan omleidingsborden, bussen rijden gewijzigde routes en ook de extra verkeersregelaars doen hun werk.

Alle informatie is te vinden op de website: kijkduinhoutrust.nl

