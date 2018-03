Rolstoeltennisster Diede de Groot nieuwe nummer één van de wereld

ALPHEN AAN DEN RIJN - Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zondag haar derde toernooioverwinning van het seizoen behaald. Dankzij de zege in de finale van de Cajun Classic in Amerika mag de speelster van de Alphense tennisclub Nieuwe Sloot zich de nieuwe nummer één van de wereld noemen.

Diede de Groot laat via een Facebookbericht weten dat ze ontzettend trots is op de mijlpaal die ze heeft bereikt. 'Ik heb zojuist in Cajun de finale van Zhu gewonnen. Met deze overwinning heb ik voldoende punten behaald om vanaf maandag de nummer één positie van de Japanse Yui Kamiji over te nemen. Mijn droom komt uit!'

In januari dit jaar won De Groot de finale van de Australian Open. Ze versloeg toen in een rechtstreeks duel de toenmalige nummer één van de wereld, Yui Kamiji. Afgelopen december lukte het de rolstoeltennisster om voor het eerst in haar carrière wereldkampioen in het enkelspel te worden in het Engelse Loughborough.