Henk Bres haakt af: toch niet in Haagse gemeenteraad

DEN HAAG - Henk Bres wordt toch geen raadslid voor de PVV. De Hagenaar, die bij de gemeenteraadsverkiezingen vorige week 1802 voorkeurstemmen kreeg, blijft wel actief bij de Haagse gemeentepolitiek als fractievertegenwoordiger.

Als fractievertegenwoordiger zal hij wel het woord voeren tijdens commissievergaderingen, maar krijgt hij geen plaats in de gemeenteraad. De tweede PVV-zetel in de Haagse gemeenteraad gaat nu naar Willie Dille, die met 367 voorkeurstemmen minder steun kreeg van de kiezer.

In een persbericht meldt de PVV dat Bres vooral zijn mening wil geven over 'zaken die hij en zijn achterban belangrijk vinden', zoals dierenmishandeling, veiligheid en ouderenbeleid. Onderwerpen waar Bres 'geen kaas van gegeten heeft laat hij liever over aan de ervaren PVV-raadsleden Karen Gerbrands en Willie Dille'. Op 19 april zal Bres tijdens de raadsvergadering worden geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger en de belofte afleggen.



'Op strepen staan'

Bres gaf afgelopen vrijdag nog aan dat hij trots was om de Haagse raad in te gaan. Hij liet ook blijken dat hij niet van plan is om zich anders voor te doen. 'Als ik mijn mening weet, dan hoef ik die stukken niet te lezen hoor. Het gaat mij niet om cijfertjes, maar om wat er gebeurt. Ik ben ook niet zenuwachtig ervoor, het zal mij mijn reet roesten. Ik hoop dat er wat humor in de raad komt. Maar ik ga wel op mijn strepen staan: zo willen we het en zo gaat het gebeuren', aldus Bres.

Bres was lijstduwer voor de partij en kreeg ruim 1800 voorkeursstemmen. Ook Geert Wilders stemde op Bres.



LEES OOK: PVV’er Henk Bres: ‘Ze kunnen het krijgen zoals ze het hebben willen, vriendelijk of niet’