Actie met gratis powerbank voor online belastingzaken 'onverwacht groot succes' Powerbank mobiele telefoon | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Een actie waarbij inwoners van Den Haag werden opgeroepen om papiervrij berichten over hun gemeentebelastingen te ontvangen is een onverwacht groot succes gebleken, zegt de gemeente Den Haag. Hagenaren die zich aanmeldden voor de digitale berichtenbox MijnDenHaag kregen een powerbank. 'Met 30.000 nieuwe aanmeldingen is het een groter succes dan van tevoren verwacht', schrijft de gemeente in een mail aan de aanmelders.

'Door het succes is de levering van de powerbanks nog een flinke uitdaging gebleken', aldus het bericht. 'Het duurt daarom nog even voor alle powerbanks verstuurd kunnen worden. Naar verwachting wordt de powerbank volgens planning eind maart bij iedereen thuis bezorgd.' Afdeling belastingzaken van de gemeente Den Haag verzendt ieder jaar 280.000 woonlastennota's naar huiseigenaren en wilde met de actie zoveel mogelijk papier gaan besparen. Daarom werd aan de inwoners van de stad gevraagd om zich voor 25 januari 2018 aan te melden voor papiervrij werken.