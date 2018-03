Deel dit artikel:











'Ruitenwisserknakker' moet van rechter bij zijn moeder gaan wonen Een geknakt ruitenwisserblad (Foto: buurtbewoner)

DELFT - De 30-jarige man die ervan verdacht wordt de 'ruitenwisserknakker' van Delft te zijn, is onder voorwaarden vrijgelaten tot de inhoudelijke zitting. Dat bleek maandagmiddag in de rechtbank. De verdachte, die psychische klachten heeft, is verminderd toerekeningsvatbaar en zou nog meer vernielingen op zijn geweten hebben.

Eind 2016 arresteerde de politie de 30-jarige Irakees. Hij zou de ruitenwissers van tientallen auto's in Delft hebben afgebroken. Behalve het vernielen van de ruitenwissers zou de man ook twee fietsen in de sloot hebben gegooid en een ruit van een camperbusje hebben vernield. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 3 juli. Tot die tijd moet hij zich verplicht melden, een ambulante behandeling ondergaan en bij zijn moeder in Delft gaan wonen.



Niet genoeg bewijs Er kwamen tussen eind oktober en eind november 2016 43 aangiftes binnen bij de politie in Delft van vernielde ruitenwissers. De officier van justitie beschuldigt de verdachte van slechts drie vernielingen. 'Voor de overige kapotte ruitenwissers is niet genoeg bewijs dat deze man de dader zou zijn,' zegt de officier. Volgens de advocate van de verdachte 'maakt hij dingen kapot omdat hij niet anders kan.' De man heeft psychische problemen, meer wil de advocate er niet over zeggen. 'Hij heeft aan alle onderzoeken meegewerkt en wil in de toekomst dit soort feiten voorkomen.'