Doodskist gevonden op straat: 'Dit treffen we niet vaak aan'

RIJSWIJK - Reinigingsinspecteurs keken zondagmiddag raar op toen zij in de Koopmansstraat in Rijswijk waren. Daar vonden zij een doodskist bovenop een bed. De spullen waren op de stoep gedumpt. 'En dat is best een bijzondere vondst, want dat treffen we niet vaak aan.'

'We hebben gekeken of er een grofvuil melding was gemaakt bij Avalex, maar dat was niet het geval', laat een woordvoerder van de gemeentelijke handhavers weten. 'Ook hebben we nog geprobeerd de eigenaar te achterhalen, maar dat is niet gelukt.'

De gemeente heeft vervolgens aan Avalex gevraagd of ze de kist wilden opruimen, maar toen de afvalinzamelaar maandagochtend in de Koopmansstraat aankwam, was de kist verdwenen. 'We hebben geen idee waar de kist nu is. Waarschijnllijk heeft of iemand zich bedacht, of was er iemand die de kist wel kon gebruiken', aldus de woordvoerder.



