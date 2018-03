Gedumpte doodskist meegenomen: 'Wij willen hem terug'

RIJSWIJK - De eigenaar van de doodskist die zondagmiddag in de Koopmansstraat in Rijswijk werd gevonden, heeft zich gemeld. Het gaat om Motorclub C.O.B.B. Maar inmiddels is de kist weer verdwenen. De motorclub laat aan Omroep West weten de kist terug te willen. 'Ons clublogo staat erop.'

De doodskist, die jaren geleden als cadeau aan de club werd gegeven, stond in het voormalig clubhuis van de motorclub. Dat pand moest leeggemaakt worden, vanwege een nieuw bestemmingsplan.

'Onze voormalige voorzitter had de kist in zijn beheer en beloofd hem terug te geven als we een nieuw clubhuis zouden hebben', laat een woordvoerder van de motorclub weten. 'Nu is de kist op straat gedumpt en door iemand meegenomen. Wij willen onze kist terug', zegt een woordvoerder van de motorclub.



'Zoiets doe je niet'

Wanneer leden de motorclub verlaten, is het een ongeschreven regel dat alle spullen die eigendom zijn van de club, bij de club blijven. Dat de doodskist dus waarschijnlijk 'zomaar' op straat is gezet, maakt het voor de motorclub extra pijnlijk. 'Dit is zo onrespectvol. Het is een ongeschreven regel dat alle spullen bij de club moeten blijven. Zoiets doe je niet', aldus de woordvoerder.

