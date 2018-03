Deel dit artikel:











Amerikaanse ambassade in Wassenaar officieel geopend Ambassadeur Peter Hoekstra | Foto: Omroep West De Marinierskapel speelt bij de opening van de ambassade | Foto: Omroep West Interieur van de Amerikaanse ambassade | Foto: Omroep West

WASSENAAR - Het nieuwe pand van de Amerikaanse ambassade in Wassenaar is maandag met het doorknippen van een lint officieel geopend. De ceremonie werd bijgewoond door zo'n 300 genodigden. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Peter Hoekstra ontving vijf afgevaardigden van het Amerikaanse Congres. Namens Nederland was minster Wouter Koolmees aanwezig.







Het gebouw, met als adres John Adams Park 1, is ontworpen door Moore Ruble Architects & Planners uit Santa Monica. Het hele project heeft 220 miljoen dollar gekost. Daarvoor is wel een heel duurzaam, groen pand neergezet. Het energiegebruik ligt 30 procent lager dan bij gewone gebouwen. De staf van de ambassade is al sinds 29 januari van dit jaar werkzaam in het nieuwe gebouw. Daarvoor zat de Amerikaans ambassade jarenlang aan het Lange Voorhout in Den Haag.