Slechtvalken leggen eieren op televisietoren Alphen aan den Rijn De slechtvalk met twee eieren | Still live beelden NestkastLive

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op een hoogte van maar liefst 84 meter zijn de slechtvalken in de nestkast van de televisietoren in Alphen aan den Rijn aan het broeden geslagen. Op live beelden vanuit de nestkast is te zien dat er zeker twee eieren in het nest liggen.

Afgelopen vrijdag werd het eerste ei aangetroffen in de nestkast. Het is nu de vraag hoeveel eitjes het gaan worden. Normaal gesproken zijn dat volgens NestkastLive drie of vier eitjes. De gemiddelde tijd tussen het leggen van eieren is 52 tot 54 uur. In 2015 zijn er camera's opgehangen in de nestkast. Het uitbroeden van de eieren door de slechtvalken is live via deze link.

