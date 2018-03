Juf is hondenpoep helemaal zat en start online petitie

DEN HAAG - Juf Leanne Benserhane van de Prinses Marijkeschool in Den Haag is helemaal klaar met alle hondenpoep voor de deur van haar school. En daarom start ze een online-petitie zodat er vaker en strenger wordt gehandhaafd.

Juf Leanne heeft regelmatig kinderen in de klas zitten met vieze, stinkende schoenen. De school maar ook de ouders zijn het zat. Daarom is het tijd voor actie. De petitie is maandagmiddag bijna honderd keer getekend.

Naast strengere handhaving wil de juf ook dat er een bord wordt geplaatst om nog maar eens duidelijk te maken dat hondenpoep moet worden opgeruimd.

