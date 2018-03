Henk Bres mikpunt op social media

DEN HAAG - PVV'er Henk Bres krijgt er op social media flink van langs. Maandag werd bekend dat hij ondanks eerdere berichten, toch maar niet in de gemeenteraad van Den Haag plaatsneemt. Bres werd met 1802 voorkeursstemmen gekozen. Zijn zetel gaat nu naar Willie Dille die ongeveer 300 voorkeursstemmen kreeg.

Facebook

Op Twitter gaan mensen helemaal los. Bres wordt onbetrouwbaar en dom genoemd. Ook moeten veel mensen lachen om het feit dat de Hagenaar weliswaar niet in de raad komt, maar wel als fractievertegenwoordiger in commissievergaderingen gaat meepraten. Maar dan over onderwerpen die hem interesseren.Bres gaat zich dus hard maken voor een ‘Blijf van mijn lijfhuis’ voor mishandelde dieren. Ook dat plan wordt op sociale media smalend ontvangen.

Niet alleen op Twitter gaan mensen los, ook Facebook is een geliefd medium voor reacties en kritiek op het besluit van Bres om niet in de raad plaats te nemen. Sommigen vragen zich af of dit wel zijn eigen besluit is. Bres was tenslotte enorm blij dat hij was gekozen, en zei eerder wel degelijk op de zetel plaats te nemen.

Anderen vinden het kiezersbedrog. En natuurlijk zijn de woordspelingen niet van de lucht: 'Duidelijk geval van niet in de Bres willen springen voor de 1800 mensen die op hem gestemd hebben', schrijft Rene Hildenbrant op Facebook.



Begrip

VVD-politicus en Omroep Westpresentator Frits Huffnagel heeft wel begrip voor het besluit van Henk Bres en de PVV. Hij noemt het geen kiezersbedrog, omdat Bres wel actief wordt voor de PVV. 'Hij wordt nu dus zeg maar de derde PVV vertegenwoordiger', schrijft Huffnagel op Twitter.



Bres was maandag niet bereikbaar voor commentaar. Ook fractievoorzitter Karen Gerbrands neemt de telefoon niet op. Wel zijn beiden actief via Twitter. Daar laat Henk Bres weten zich niets aan te trekken van de negatieve reacties.