Hans Wiegel aan de slag met nieuw Haags college

DEN HAAG - VVD-coryfee Hans Wiegel wordt verkenner in de gemeente Den Haag. Hij gaat onderzoeken welke partijen met elkaar een college kunnen vormen. Dat meldt Groep de Mos.

De Haagse partij van fractieleider Richard de Mos is de grootste partij van Den Haag geworden en neemt daarom het voortouw in de vorming van een nieuw college.

'Het is niet zomaar een naam. We zijn erg blij dat een politiek zwaargewicht dit op zich wil nemen', zegt De Mos bij Studio Haagsche Bluf op Radio West.



'Zeer veel politieke ervaring'

De Mos kent oud-minister en oud vice-premier Wiegel (76) al langere tijd. 'Hij heeft me gecoacht in mijn tijd als Kamerlid', aldus De Mos. 'Het is belangrijk dat de verkenning wordt gedaan door iemand met zeer veel politieke ervaring.'

Hij heeft hem de opdracht gegeven om partijen te zoeken die samen een coalitie willen vormen en te kijken naar een coalitie die 'de verkiezingsuitslag recht doet'. Daarbij moet volgens hem zeker worden gesproken met GroenLinks die met vijf zetels in de Haagse gemeenteraad komt (was twee) en met de VVD die van vier naar zeven zetels ging.



'Partijen bij elkaar brengen'

De Mos: 'De kiezer heeft gesproken, er springen drie partijen uit met een behoorlijk grote overwinning. Ik hoop dat Wiegel erin slaagt partijen bij elkaar te brengen. GroenLinks, de VVD en Groep de Mos zijn zeer van belang.'





