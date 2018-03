2100 handtekeningen tegen bouw woontoren Leidse Merenwijk

LEIDEN - Bijna 2100 mensen in de Leidse Merenwijk hebben hun handtekening gezet tegen de komst van hoge flats in een wijkparkje bij het winkelcentrum. Dat maakte het actiecomité Hart voor de Merenwijk maandag bekend.

Het gaat om een voorlopig plan om het ruim veertig jaar oude winkelcentrum De Kopermolen op te knappen. Dat is hoog nodig omdat er in die veertig jaar tijd nauwelijks iets is veranderd. Volgens de projectontwikkelaar is de woontoren nodig om de opknapbeurt van het winkelcentrum te financieren.

Daarnaast moeten er de komende jaren ongeveer 10.000 woningen in de regio Leiden worden bijgebouwd om de druk van de woningmarkt te halen. De vraag is alleen waar die nieuwe woningen gebouwd moeten worden. 'Liever niet in ons wijkpark', zeggen de Merenwijkers nu massaal.



'Andere plekken'

'Er zijn genoeg andere plekken waar woningen gebouwd kunnen worden', zegt Peter de Haas van het Actiecomité. 'Bijvoorbeeld op het winkelcentrum zelf, of ernaast op de parkeerterreinen.'

Binnenkort worden de handtekeningen aangeboden aan het gemeentebestuur en daarna buigt de nieuwe gemeenteraad zich nog over de bouwplannen in de Merenwijk.

