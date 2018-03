Deel dit artikel:











Werkzaamheden Gasunie aan de Vrouwenweg in Leiden tijdelijk stilgelegd Werkzaamheden Vrouwenweg Leiden | Foto: Omroep West

LEIDEN - De Gasunie heeft de voorbereidingswerkzaamheden voor de RijnlandRoute aan de Vrouwenweg in Leiden tijdelijk stilgelegd, nadat er zondag water in de bouwput was gelopen. Volgens Gasunie kon de oorzaak niet direct worden vastgesteld en is daarom besloten het werk op deze plek uit te stellen. Op een aantal plaatsen moeten gasleidingen verlegd worden.

In de week van 2 april zal de Gasunie de bouwput waterdicht maken. Het werk aan de leidingen zal dan volgens de nieuwe planning in de week van 16 april worden voortgezet, meldt een woordvoerster. De Vereniging Bewoners Vrouwenweg maakt zich zorgen over de werkzaamheden. Volgens woordvoerder Willem-Otto Hazelhorst hebben zeker vier en mogelijk zes woningen schade opgelopen. De vereniging heeft de Gasunie aansprakelijk gesteld.

Schademeldingen Volgens de Gasunie staat het stilleggen van de werkzaamheden aan de Vrouwenweg los van de schademeldingen. 'Voorafgaand aan de werkzaamheden daar hebben wij uitgebreide onderzoeken laten uitvoeren naar de situatie ter plaatse. Op grond daarvan hebben wij maatregelen genomen om schade als gevolg van onze werkzaamheden te voorkomen', zegt de woordvoerster. 'Mocht blijken dat die schade daadwerkelijk door onze werkzaamheden is veroorzaakt, dan gaan wij die uiteraard vergoeden. Een schade-expert bekijkt momenteel deze schademeldingen', aldus Gasunie.