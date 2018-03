Hennepkwekerij ontdekt na brand in schuurtje

Brand in een hennepkwekerij in 's-Gravenzande. (Foto: Regio15)

'S-GRAVENZANDE - In een schuurtje aan de Laan van de Heilige Lambertus in 's-Gravenzande heeft maandagmiddag een felle, hevige brand gewoed. Deze werd veroorzaakt door een hennepkwekerij, meldt de brandweer.

Volgens de woordvoerder van de brandweer woedde er een 'behoorlijke brand' in het schuurtje. 'Een groot deel van het dak is weg.' Veel verder dan het schuurtje is de brand niet gekomen. Het schuurtje stond volgens de woordvoerder op particulier terrein.



Om hoeveel plantjes het gaat is niet bekend. De politie doet onderzoek.

