Wielrenner zwaargewond bij aanrijding in Leiden

Ongeluk op de Veluwemeerlaan in Leiden | Foto: AS Media

LEIDEN - Een wielrenner is maandagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het ongeluk gebeurde rond 19.20 uur op de Veluwemeerlaan in Leiden. Er kwamen twee ambulances ter plaatse en ook een traumahelikopter werd ingevlogen.

Het slachtoffer is zwaargewond naar het LUMC vervoerd, meldt AS Media. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Voor het onderzoek naar de toedracht werd de Veluwemeerlaan tijdelijk afgesloten.