Henk Bres blikt terug op bewogen week Henk Bres

DEN HAAG - De Haagse PVV'er Henk Bres is dinsdagmorgen te gast bij Muijs in de Morgen op Radio West. Hij blikt dan terug op een bewogen week. Maandag werd bekend dat de bekende Hagenaar zijn zetel in de gemeenteraad afstaat aan Willie Dille.

Bres werd woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met 1802 voorkeursstemmen gekozen. De PVV kelderde fors en hield twee zetels over, waarvan één dus naar Henk Bres zou gaan. Die liet snel weten verrast en blij te zijn, maar ook dat hij geen stukken zou gaan lezen en vooral ging zeggen wat hij vond. Na een gesprek met de partij kwam maandag naar buiten dat hij de rol van raadslid verruilt voor die van fractievertegenwoordiger. Hij is dan geen lid van de gemeenteraad, maar kan de partij wel vertegenwoordigen in commissievergaderingen. Ook kan hij daar spreken.

Commotie Het bericht sloeg op social media in als een bom. Er kwam een storm van kritiek over hem heen via Twitter en Facebook. Bres zelf en de PVV waren maandag de hele dag onbereikbaar. 's Avonds postte Henk Bres wel een vlog online waarin hij verantwoording aflegde. Dinsdagmorgen praat hij over de bewogen week met Bas Muijs in Muijs in de Morgen. Het gesprek begint rond 8.10 uur.