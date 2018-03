Nieuwe tas voor bestolen burgemeester Krikke

DEN HAAG - Bewoners van de Haagse Schilderswijk hebben een tas gemaakt voor burgemeester Pauline Krikke. Zij werd begin deze maand beroofd bij een tramhalte in de Schilderswijk. De rover ging er met haar handtas vandoor.

Het inititiatief ontstond volgens schilderswijker Icai Cohn spontaan onder de wijkbewoners. De beroemde Haagse tassenkunstenaar Omar Munie deed ook mee. Hij begeleidde de Schilderswijkers bij het maken van de tas in zijn atelier.

Volgens Cohn is het een kleurrijke tas van gerecycled materiaal. 'Het heeft echt een symbolische waarde, geen waarde in geld. Het is ook geen tas die in de winkel komt te liggen.' De tas is gemaakt in kleuren die de burgemeester volgens hem vaak draagt.



Gedicht

Jongeren uit de wijk hebben ook een gedicht geschreven voor de Krikke. Als de tas wordt overhandigd, willen ze dat gedicht voordragen.

Het is de bedoeling dat de tas nog deze week aan burgemeester Krikke wordt gegeven. Een datum is nog niet geprikt, omdat eerst de agenda van de eerste burger bekeken moet worden.

