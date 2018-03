Deel dit artikel:











Gewonden bij vechtpartij in Aarlanderveen Foto: AS Media

AARLANDERVEEN - Op de Oostkanaalweg in Aarlanderveen is maandagavond een vechtpartij geweest. Eén iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Volgens een woordvoerder van de politie was er alcohol in het spel. De aanleiding is niet bekend. 'Ook een aantal andere mensen raakte gewond, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis', zegt de woordvoerder. Vermoedelijk gaat het om drie of vier gewonden.