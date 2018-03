West Wekker: Bestolen burgemeester krijgt nieuwe tas en Bres blikt terug

DEN HAAG - Goedemorgen! De bestolen burgemeester Pauline Krikke krijgt een nieuwe tas van bewoners van de Haagse Schilderswijk en ras-Hagenees Henk Bres blikt deze ochtend op Radio West terug op een bewogen week. Dit en meer lees je in de West Wekker van dinsdag 27 maart.

1. Henk Bres blikt terug op bewogen week

De Haagse PVV'er Henk Bres is deze morgen te gast bij Muijs in de Morgen op Radio West. Hij blikt dan terug op een roerige week. Gisteren werd bekend dat de bekende Hagenaar zijn zetel in de gemeenteraad afstaat aan Willie Dille.

2. Nieuwe tas voor bestolen burgemeester Krikke

Bewoners van de Haagse Schilderswijk hebben een tas gemaakt voor burgemeester Pauline Krikke. Zij werd begin deze maand beroofd bij een tramhalte in de Schilderswijk. De rover ging er met haar handtas vandoor.

3. Bloemen vanuit Keukenhof naar Vaticaanstad

Vanaf de Keukenhof in Lisse vertrekken vandaag de bloemen voor paus Franciscus. Ter aankleding van de paasviering krijgt de paus al jaren bloemen uit Nederland.

4. Gewonden bij vechtpartij in Aarlanderveen

Op de Oostkanaalweg in Aarlanderveen is gisteravond een vechtpartij geweest. Eén iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Weer: Veel bewolking en perioden met regen. Het wordt zo'n 7 tot 8 graden.

Vandaag op TV West: Stroom

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Vanaf dat moment kan zout water uit de Noordzee het Haringvliet binnenstromen. In het tiendelige tv-programma Stroom' van RTV Rijnmond onderzoekt presentatrice Jamaine van der Vegt hoe het gebied rond het Haringvliet hierop wordt voorbereid. Tegelijkertijd laat ze zien hoe mooi de deltanatuur eigenlijk is. De bekende Rotterdammers Frederique Spigt (zangeres en actrice) en Kees Moeliker (directeur Natuurhistorisch museum) sluiten elke aflevering af.

In deze aflevering:

Boegbeeld van de natuurontwikkeling in het Haringvliet is de terugkeer van de steur. Deze prehistorische vis, die makkelijk twee meter lang kan worden, is sinds de jaren vijftig verdwenen. Er zijn jonge steuren uitgezet en als de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier gaan, kunnen ze weer het Haringvliet in zwemmen. Jamaine van der Vegt spreekt met een bioloog en gaat naar Diergaarde Blijdorp waar nog een paar van deze zeldzame visssen te zien zijn. En ook Kees en Fré gaan weer op onderzoek uit in het Haringvliet.