Tassenkunstenaar: Nieuwe tas voor burgemeester Krikke bijna klaar

DEN HAAG - De nieuwe handtas voor burgemeester Pauline Krikke is bijna af. Volgens tassenkunstenaar Omar Munie, die samenwerkte met enkele initiatiefnemers uit de Haagse Schilderswijk, is de leren tas vandaag klaar. 'Voor mevrouw Krikke is het nog een verrassing, officieel weet ze het zelf nog niet.'

De Haagse burgemeester werd begin deze maand beroofd bij een tramhalte in de Schilderswijk. De dief ging er met haar handtas vandoor. Toen het nieuws naar buiten kwam, besloten enkele Schilderswijkers een nieuwe tas voor Krikke te maken. 'Ze vroegen mij of ik een tas wilde maken', vertelde Munie bij Muijs in de Morgen op Radio West. 'Daarop zei ik: maken jullie die tas zelf maar, dan help ik jullie wel. Dat vonden ze fantastisch.'

Eenmaal in het atelier werd Munie behoorlijk verrast. 'Ik dacht dat er enkele dames zouden komen, maar het waren vier stoere kerels die de tas kwamen maken. Dat had ik niet verwacht. Daarop zijn we samen begonnen de tas te ontwerpen. De initiatiefnemers hebben het patroon zelf uitgetekend en geknipt. Vandaag zet ik de tas in elkaar. Een dezer dagen kan de tas aan de burgemeester worden overhandigd.'

