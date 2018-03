Henk Bres: 'Ik wilde dolgraag de gemeenteraad in, maar niet om dossiers te lezen'

DEN HAAG - Henk Bres heeft na goed overleg met de Haagse PVV-fractie besloten niet de Haagse gemeenteraad in te gaan. 'Ik heb geen zin om de hele dag in de dossiers en boeken te zitten', zei de Hagenaar bij Muijs in de Morgen op Radio West.

Met 1802 voorkeurstemmen leek het er op dat Bres binnenkort als PVV-raadslid zou worden geïnstalleerd. 'We hebben slechts twee zetels, terwijl we op vier of vijf hadden gerekend. Dat was een teleurstelling. Ik wilde aanvankelijk raadslid zijn, maar we hebben daar twee kanjers voor. Als fractievertegenwoordiger ligt mijn prioriteit bij de gewone man op straat. Dat vind ik belangrijk. Daar niks voor kan betekenen, dát vind ik nou kiezersbedrog.'

De tweede PVV-zetel gaat nu naar de nummer twee van de PVV, Willie Dille. 'Mocht er iets gebeuren, dan word ik alsnog raadslid', belooft Bres. 'Ik ben nu reserve. Ik wil namelijk nog steeds dolgraag die raad in, maar niet om dossiers te lezen. De besluit hebben we maandag genomen na veel praten en veel vergaderen. Dat ging in goed overleg, dat zweer ik.'



Kritiek

De discussie rond Bres kwam de Hagenaar op veel kritiek te staan, vooral op sociale media. 'Ze pakken me ook op Corretje en m'n overleden hondje. Dat is wel heel vervelend. Maar ja, ik trek me daar weinig van aan.'

