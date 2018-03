'Bloemen vol symboliek' op weg naar Vaticaanstad

LISSE - Twintigduizend tulpen in de kleuren geel, wit, rood en oranje, blauwe en witte hyacinten, zevenduizend gele narcissen, tweeduizend blauwe druifjes en negenduizend gle en groene orchideeën... Paus Franciscus mag ook dit jaar uitkijken naar fraaie Westlandse bloemenpracht tijdens de aankomende viering van Pasen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. De bloemen gingen dinsdagochtend op transport.

De paasviering op het Sint-Pietersplein vormt 1985 een vast decor voor de bloemen en planten van Westlandse kwekers. Tijdens het uitspreken van het tradionele Urbi et Orbi - de zegen over de stad en de wereld - zien een miljard kijkers over de hele wereld de Westlandse bloemenpracht. Tijdens Eerste Paasdag spreekt de paus traditiegetrouw zijn dankwoord uit voor de bloemen uit Nederland.

De bloemen werden dinsdagochtend voor vertrek bij de Keukenhof in Lisse gezegend door bisschop Hans van den Hende. Aan de jaarlijkse reis naar Vaticaanstad gingen maanden van voorbereiding vooraf. Direct na Pasen worden al de nieuwe plannen voor de volgende editie bedacht. Met de nieuwe ontwerpen, schetsen en tekeningen is Paul Deckers jaarrond bezig. Nadat de definitieve plannen klaar zijn, worden die besproken met het Vaticaan.



Symboliek

Al het materiaal - met uitzondering van de graszoden - wordt uit Nederland meegenomen. De bloembollen zijn in koelcellen bewaard en enkele dagen voor vertrek weer in de kas gezet, zodat alles precies op tijd bloeit. De nauwgezette voorbereiding is ook nodig omdat er in Vaticaanstad erg weinig tijd is. De arrangementen worden op Goede Vrijdag gemaakt. De aankleding van het Sint-Pietersplein begint Paaszaterdag gemaakt en wordt op Paaszondag in alle vroegte afgewerkt.



Harmonie

Deckers houdt bij het kiezen van de bloemen rekening met hun symboliek. Dit jaar kiest hij voor de cymbidium-orchidee. 'Een krachtige, stevige en pure bloem', vertelt Deckers. 'De groene cymbidium komt op het bordes van de Paus. Groen is de kleur van de hoop, kracht, rust en vrede. Daarnaast mag de kleur geel als paas- en voorjaarskleur voor licht en blijdschap ook niet ontbreken. Vandaar dat de mooie grote gele cymbidiums in metershoge arrangementen worden verwerkt. Bovendien staat de cymbidium voor vriendschap en liefde. Daarom sluit de symboliek van deze bloem perfect aan bij het paasfeest.'

Bisschop Van den Hende heeft in ieder geval goede hoop dat de bloemen de meeuwen zullen weerstaan in Vaticaanstad. 'Ik ga er vanuit dat meeuw, mens en dier in harmonie leven op het Sint-Pietersplein.'