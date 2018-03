Hertelling Rijswijk pakt goed uit voor D66

RIJSWIJK - D66 krijgt er in Rijswijk een zetel bij. Die gaat ten koste van de lokale partij Wij.Rijswijk. Dat blijkt uit de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor was wel een volledige hertelling nodig.

Vrijdag besloot burgemeester Michel Bezuijen dat alles opnieuw geteld moest worden. Dat kwam door 'een signaal van onvolkomendheden bij de telling op één van de stembureaus'. Wat er precies aan de hand was is nog steeds niet duidelijk. Er zouden grote verschillen zijn tussen het aantal stempassen en het aantal uitgebrachte stemmen.

De hertelling was aangevraagd door D66 in Rijswijk. De partij kreeg in de voorlopig uitslag twee stemmen minder dan de nieuwe lokale partij Wij.Rijswijk. Dat bijzonder kleine verschil was voor D66 reden om de hertelling aan te vragen. De twee stemmen maken namelijk een groot verschil. Volgens de voorlopige uitslag zou D66 drie zetels krijgen en Wij.Rijswijk vier. Nu gaat deze zetel dus toch naar D66, ten koste van Wij.Rijswijk.



Van der Tak aan de bak

Nu alle stemmen zijn geteld kan oud-burgemeester van Westland Sjaak van der Tak aan het werk. Hij is als verkenner aangesteld om te gaan bekijken wie de gemeente Rijswijk de komende vier jaar gaan besturen.