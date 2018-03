'Otter heeft zich definitief gevestigd in Zuid-Holland'

WOERDENSE VERLAAT - 'Het lijkt erop dat de otter zich definitief in Zuid-Holland gevestigd heeft.' Dat concludeert boswachter Martijn van Schie na de ontdekking van twee jonge otters in het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen.

Natuurmonumenten ontdekte de jonge diertjes via cameravallen. 'Die zetten onze vele vrijwilligers neer op plaatsen waar ze ottersporen zien', legt Van Schie uit. 'Nu zagen ze op de beelden niet alleen een volwassen otter, maar liepen er ook baby'tjes achter. Die zijn heel zeldzaam. Echt fantastisch.'

Het feit dat de otters zich voortplanten in dit gebied, is volgens Van Schie te danken aan de rust en het schone water in de Nieuwkoopse Plassen. 'Het waterschap haalt voedingsstoffen uit water, zodat het hier helder wordt en de vissen het goed doen. Het realiseren van dit schone water kostte tijd, want het is hier heel vies geweest.'



'Zeker achttien dieren'

Rust wordt verkregen doordat niet het hele gebied wordt opengesteld voor het publiek. 'Mensen kunnen hier genieten van het wijdse landschap, maar ze kunnen niet door elk bosje lopen. En de provincie heeft drie tunnels onder de drukste weg hier gelegd. Met een rooster, zodat de otters veilig kunnen oversteken.'

Volgens Van Schie leven er inmiddels zo'n kleine twintig otters in het gebied. 'We hebben sinds 2013 zeker achttien dieren kunnen onderscheiden. Ik weet niet of ze nog allemaal in leven zijn. Maar het lijkt erop dat de otter zich nu definitief in Zuid-Holland gevestigd heeft.'