Kamerleden van DENK bedreigd: Hagenaar (36) krijgt werkstraf

DEN HAAG - Een man die in november 2016 op de Facebookpagina van weekblad Elsevier dreigende teksten plaatste tegen de Tweede Kamerleden van DENK is maandag door de Haagse rechtbank veroordeeld. Hagenaar Martin V. (36) kreeg een werkstraf van zestig uur en een maand voorwaardelijke celstraf opgelegd. Ook moet de man een behandeling krijgen die ertoe moet leiden dat hij zijn impulsieve gedrag onder controle krijgt.

'Wie pompt ze een keer vol lood?', schreef V. over de kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Die tekst was maar heel kort te zien; al na tien minuten waren de bedreigingen weer van de Facebookpagina verwijderd. Toch volgde er aangifte. V. toonde bij de rechtbank maar in beperkte mate spijt. Wel gaf hij toe dat hij 'nogal fel, vanuit een opwelling' had gehandeld, maar hij vond tegelijkertijd dat de twee DENK-kamerleden het over zichzelf hadden afgeroepen. 'Zij zijn gevaarlijk bezig door racistische opmerkingen te maken over Nederlanders.'

Het Openbaar Ministerie vond dat juist de Hagenaar 'grenzen over ging'. De officier van justitie trok tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden de vergelijking met de bedreigingen waar politica Sylvana Simons eerder mee werd geconfronteerd. Het OM had een werkstraf van 80 uur geëist, naast de verplichte behandeling. In de straf van de rechtbank is ook meegenomen dat de Hagenaar familie van zijn ex bedreigde en een portier van een auto intrapte. Voor de schade aan die auto moet hij 900 euro vergoeden.





Niet de eerste

Eind 2016 werd Barend V. uit Alphen aan den Rijn tot een werkstraf van 30 uur veroordeeld omdat hij DENK-voorman Kuzu met de dood bedreigde.