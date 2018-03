Woninginbrekers Gouda gesnapt door camera en buurtbewoner

GOUDA - Een bewakingscamera bij een woning aan het Walmolenerf in Gouda heeft drie mannen vastgelegd die proberen in te breken. Het lukt hen niet om binnen te komen, maar de politie wil wel graag weten wie het zijn.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De inbraakpogingen vinden plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari. De bewoners van het huis zijn op dat moment op vakantie. Op de beelden is te zien hoe de mannen rondlopen bij het huis. Eén van hen kijkt door de brievenbus naar binnen en er wordt geprobeerd om de deur en het raam open te breken.

Tijdens de eerste poging schrikken de inbrekers van de camera. Een dag later worden ze betrapt door een alerte buurtbewoner. Ze rennen weg via het Baden Powellplantsoen. Twee van hen vluchten verder richting de wijk Goverwelle, de derde gaat richting Oosterwei.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem