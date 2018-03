Verdachte overval geldtransport Hillegom gefilmd door bewakingscamera

HILLEGOM - De man die wordt verdacht van de overval op een geldwagen bij de ING-bank in Hillegom, is vastgelegd door een bewakingscamera. Hij sloeg toe op het moment dat twee medewerkers van een waardetransportbedrijf de pinautomaat wilden bijvullen en heeft een flink geldbedrag buit gemaakt.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

Op donderdag 30 november 2017 komt de geldwagen om 12.10 uur aan bij de bank aan de Hoofdstraat. Eén van de medewerkers stapt uit en gaat naar binnen om naar de beveiligde ruimte te gaan. Haar collega parkeert de wagen achteruit langs de zijgevel, waar een doorgeefluik is.

Uit veiligheidsoverwegingen moet de auto strak langs de muur neergezet worden, zodat er niemand tussen de muur en de geldwagen kan komen op het moment dat het geld naar binnen wordt doorgegeven. Maar het lukt de bestuurder niet om de auto goed te parkeren. Er blijft daardoor wat ruimte over.



Dader slaat toe

Op het moment dat de bestuurder de sealbag met geld vanuit de auto aan zijn collega in de bank wil doorgeven, slaat de dader toe. Hij geeft de bestuurder een klap en grist de sealbag uit zijn handen. Daarmee rent hij weg.

Het lijkt er op dat de overvaller wist hoe laat de geldwagen bij de bank zou verschijnen, omdat hij precies op tijd was. Verder is het opvallend dat hij tussen de auto en de muur kon lopen en zo eenvoudig bij het geld kon komen. De politie sluit niet uit dat de man voorkennis had.



Signalement verdachte

De camera aan de gevel van de bank heeft de verdachte gefilmd. Hij loopt kort voor de overval heen en weer langs het bankfiliaal. Het gaat om een blanke man van 1,80 meter lang. Hij droeg een gewatteerde donkerblauwe jas, en strakke grijze spijkerbroek en zwarte schoenen met witte zolen. Verder had hij een muts op en had hij een rugzak bij zich.

Na de overval ziet een getuige een man in een rechte lijn naar een auto lopen, die op het parkeerterrein voor de bank staat en met de neus richting de Hoofdstraat staat geparkeerd. De auto zit niet op slot. De man legt iets op de achterbank, stapt in en rijdt weg. Hij voldoet aan het signalement van de overvaller. Het is dus óf de dader, of een belangrijke getuige. Als dat laatste het geval is, hoopt de politie dat die persoon zich meldt.



Herkent u de man of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem