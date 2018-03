Slachtoffer overval avondwinkel kan maar net wegspringen voor groot mes

LEIDEN - Het slachtoffer van de overval op avondwinkel Nightshop in Leiden kon maar net op tijd wegduiken toen een overvaller met een groot mes op hem af sprong. De winkel aan de Flemingstraat was afgelopen februari voor de vierde keer in vier jaar de dupe van een overval. Hoewel er al meerdere verdachten zijn aangehouden, blijft de politie op zoek naar extra informatie.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De overval vindt plaats in de nacht van zondag 18 op maandag 19 februari om 00.30 uur. Er is op dat moment één medewerker aanwezig. Plotseling komen twee mannen de winkel in rennen. De voorste heeft een groot mes bij zich en daarmee springt hij op de balie. Het slachtoffer kan maar net op tijd wegspringen en wordt daardoor niet geraakt.

De tweede overvaller heeft een vuurwapen bij zich. Ze eisen geld uit de kassa en pakjes sigaretten. De buit verdwijnt in een rugtas die de daders bij zich hebben. Daarna rennen ze de winkel weer uit. De politie heeft inmiddels meerdere verdachten aangehouden, waarvan er nog één vast zit. Maar om de zaak helemaal op te lossen is er meer informatie nodig.



Signalement overvallers

De eerste man die binnenkomt en het slachtoffer direct aanvalt met een mes is een man van ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een slank postuur, draagt een grijze jas en een spijkerbroek en gele handschoenen. Hij heeft donkere schoenen aan en hij heeft een blauwe rugzak bij zich van het merk Eastpack.

De tweede verdachte is iets kleiner, ongeveer 1,70 meter. Hij is volledig in het donker gekleed en draagt groene handschoenen. De politie hoopt dat u de mannen herkent, mogelijk aan hun kleding of in combinatie met elkaar. Ook het grote mes en het kleine vuurwapen dat ze bij zich hebben kunnen u iets zeggen.



Getuigen

Daarnaast is de recherche op zoek naar getuigen die meer weten over de overval. Mogelijk heeft u de mannen gezien in de buurt van de winkel aan de Flemingstraat, voor of na de overval. Verder hoort de politie graag meer over de vlucht van de daders. Het lijkt erop dat ze lopend zijn vertrokken, maar mogelijk heeft er ergens een vervoermiddel klaar gestaan.

Wellicht hebben de verdachten met anderen gepraat over de overval. Het zou ook kunnen dat u is opgevallen dat mensen ineens over veel geld of sigaretten beschikken na maandag 19 februari. Mogelijk zijn de sigaretten iemand te koop aangeboden. Alle informatie is welkom.



Herkent u de mannen of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem