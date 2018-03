Plofkraken Bodegraven hebben mogelijk verband met elkaar

BODEGRAVEN - Twee plofkraken bij geldautomaten in Bodegraven staan mogelijk in verband met elkaar. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van de politie. In de hoop meer informatie te krijgen, zijn de bewakingsbeelden van de kraken op 6 juli 2017 en 11 januari van dit jaar vrijgegeven.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 maart. Meer zaken zijn hier vinden.

De meest recente plofkraak is op donderdag 11 januari bij winkelcentrum Broekvelden. Het doelwit is de geldautomaat in het pand van De Sporthoeve. Om 4.20 uur komt een scooter met twee mannen erop aan bij het winkelcentrum. Ze gaan aan de slag om bij de geldautomaat te komen.

In eerste instantie slaan ze de ruit van snackbar Kwalitaria kapot. Als het gat groot genoeg is om doorheen te klimmen, gaat één van de daders naar binnen. Dan blijkt dat hij niet goed voorbereid is. Hij zit verkeerd: de automaat staat in de ruimte ernaast.



Explosie

De man klimt weer naar buiten en vervolgens wordt de ruit van De Sporthoeve ingeslagen. Eenmaal binnen kunnen de daders aan de slag met het opblazen van de geldautomaat. Eén van de mannen breekt de automaat open, terwijl de ander spullen aangeeft via het gat in de ruit.

Met een soort pizzaschep wordt een explosief in de automaat gestopt. Nadat het is aangestoken, rennen de daders weg om op de explosie te wachten. De geldautomaat wordt opgeblazen, maar al snel blijkt dat het geld onbereikbaar is. De schade aan de panden van Kwalitaria en de Sporthoeve is groot.



Gilera Runner

De mannen springen zonder buit op hun scooter en rijden weg richting het centrum van Bodegraven. De scooter waar ze op rijden, is een donkere Gilera Runner. Ze zijn vlak na de plofkraak nog gezien in de Nieuwstraat en de Wilhelminastraat in Bodegraven.

De politie komt graag in contact met mensen die de mannen ook hebben gezien tijdens de plofkraak of de vlucht, of die weten waar de gebruikte Gilera Runner nu staat of voor de plofkraak heeft gestaan.



Verband met eerdere kraak

Na onderzoek vermoedt de politie dat deze plofkraak een verband heeft met een kraak van afgelopen zomer. Op donderdag 6 juli is de geldautomaat van de Rabobank aan de Marktstraat het doelwit. Om 02.45 uur komen een witte en een zwarte auto aan bij de bank. Vier mannen gaan vervolgens aan de slag om de pinautomaat open te breken en op te blazen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe zwaar de explosie is. De automaat en een deel van de gevel worden eruit geblazen. Maar al snel blijkt dat de daders niet bij het geld komen. Ze steken de zwarte auto in brand en vluchten in de witte. Die wordt een week later terug gevonden in een parkeergarage in Amsterdam.



Plaatselijk bekende daders

De politie heeft de indruk dat één of meer daders van de plofkraken uit de buurt komen of in ieder geval plaatselijk erg goed bekend zijn. De daders zijn te zien op de bewakingsbeelden en de politie hoopt dat u ze herkent of dat u andere tips heeft.

De kleuren van de kleding op de beelden zijn door de camera’s vertekend, want in alle gevallen droegen de daders zwarte kleding. Mogelijk zegt de combinatie van de daders met de Gilera Runner of met de zwarte en witte personenauto u iets.



Herkent u iemand of heeft u informatie over de plofkraken?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem