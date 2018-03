Politie deels aansprakelijk voor schietpartij Ridderhof

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie is gedeeltelijk aansprakelijk voor het schietdrama in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011. Dat heeft het gerechtshof dinsdag bepaald. Drie jaar eerder oordeelde de rechtbank dat de politie niet aansprakelijk is.

De politie is volgens het gerechtshof aansprakelijk voor de letselschade en overlijdensschade die is ontstaan bij het Ridderhofdrama. De rechtbank vond drie jaar geleden dat de politie niet verantwoordelijk is voor de schade die ontstaat uit eventueel misbruik van een wapenvergunning. Daar denkt het gerechtshof dus anders over. Dat betekent dat nabestaanden en slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen.

'Het ligt voor de hand dat bij zo'n misbruik doden of gewonden vallen. Het hof vindt dus dat de politie wel aansprakelijk is', aldus het gerechtshof in hoger beroep. Omdat de politie niet zelf het bloedbad heeft aangericht, is de politie niet volledig maar gedeeltelijk aansprakelijk.



Wapenvergunning

De politie had in 2008 nooit een wapenvergunning mogen verlenen aan Van der Vlis. Dat vinden slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers, ooggetuigen en getroffen winkeliers, die daarop een zaak aanspanden tegen de politie. De rechtbank heeft deze vordering afgewezen. Wel vindt de rechtbank dat er onzorgvuldig is gehandeld: de politie heeft geen gebruik gemaakt van alle beschikbare informatie van Van der Vlis.

Met de semi-automatische wapens waar de 24-jarige Alphenaar een vergunning voor had, schoot de 24-jarige Tristan van der Vlis zes mensen dood. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. Rond het drama zijn ook verschillende andere rechtszaken gevoerd.

