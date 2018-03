Paaspuzzelen en eierracen: de tien leukste paastips

REGIO - Binnen zitten met Pasen? Zonde, er is zoveel leuks te doen! Daarom hebben we de allerleukste uitjes in de regio op een rijtje gezet. Voor de hele familie. Van eieren zoeken tot brunchen: tien tips.

1. Paaseieren zoeken bij Ringen aan Zee - Scheveningen

Ruim 5.000 chocoladepaaseitjes zijn verstopt in de ringen van zandkunstwerk Ringen aan Zee op het Scheveningse Strand. Op Tweede Paasdag kan iedereen op jacht in het kunstwerk. Wie een van de gouden eieren vindt, maakt zelfs kans op extra prijzen.

2. Paaseierenrace - 's-Gravenzande

De stormbaan en het springkussen worden deze week weer klaargezet voor de traditionele paaseierenrace in 's-Gravenzande. Zaterdag 31 maart vindt de strijd weer plaats: wie brengt zijn ei het snelste veilig over het parcours? Deelname is gratis.

3. Vaar mee naar Paaseiland - Nieuwkoopse Plassen

De paashaas heeft eieren van verschillende vogels verstopt en wie weet kom je ook nog chocolade-eieren tegen... Meld je gauw aan en vaar mee naar het Paaseiland.

4. Bloemen bekijken in Keukenhof - Lisse

Wat geeft er nou meer een lentegevoel dan op Pasen tussen de bloemen te wandelen? Het kleurrijke bloemenpark Keukenhof is sinds vorige week open. Je kan er maar tot eind mei terecht, dus grijp je kans deze paasdagen!

5. Koeiendans met paashaas - Leimuiden

De winter is voorbij en dat betekent dat de koeien weer de wei ingaan. Bij Kampeerboerderij de Straat-Hof in Leimuiden doen ze dat op Tweede Paasdag met de 'koeiendans'. Jij kan erbij zijn! En misschien spot je ook de paashaas nog...

6. Paasmarkt op het Lange Voorhout - Den Haag

Tientallen stands staan tijdens de paasdagen op het Lange Voorhout in Den Haag voor een speciale paasmarkt. Lekker struinen langs de kraampjes dus en wie weet tik je wel wat leuks op de kop.

7. Paaspuzzelen in het Staelduinsebos - 's-Gravenzande

Paasfiguren tellen en puzzelen op een mooie wandelroute door het Staelduinsebos. Onderweg is er limonade en aan het eind ligt een prijs klaar.

8. Brunchen in de Haagse Toren - Den Haag

In de Haagse toren kan je tijdens de Paasdagen genieten van een bijzondere brunch. Op de 40e en 42e verdieping geniet je niet alleen van een heerlijke maaltijd, maar ook van een fantastisch uitzicht over de stad. Voor jong en oud, want ook de kids kunnen een hapje meeprikken!

9. Kermis op de Lammermarkt - Leiden

Van donderdag tot en met maandag is de kermis neergestreken op de Lammermarkt in Leiden. De kermis opent om 14.00 uur, dus je kan na de paasbrunch meteen doorgaan!

10. Paasontbijt - Gouda

Een paasontbijt dat de hele dag duurt, het kan gewoon op Tweede Paasdag op de Markt in Gouda. Er is de hele dag wat te doen, van foodtrucks tot sprinkussen.