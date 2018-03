Debby Roukens krijgt nieuw programma op Radio West

DEN HAAG - Nog een week en dan begint presentatrice Debby Roukens met Debby Draait Door (DDD). Ze maakte dinsdag de naam van haar nieuwe radioprogramma bekend tijdens de laatste week van haar uitzending van SuperDebby.

Debby Draait Door is een opgewekt radioprogramma met heel veel muziek. Debby draait verzoekplaten met een verhaal van luisteraars of van mensen die bij ons in de regio in de schijnwerpers staan. Vanaf 2 april is ze elke werkdag op Radio West te horen tussen 14.00 en 16.00 uur.

'Geuren en eten kunnen sterke herinneringen oproepen. Muziek doet dat ook!', zegt Debby. Ze heeft zelf ook veel platen met herinneringen. Zo denkt ze met plezier terug aan de zomer van 1984. 'Met twee vakantievriendinnetjes zat ik een week lang heel hard aan de rand van het zwembad op een Franse camping de liedjes van Wham mee te zingen met een walkman. Alle drie in ons lange nachtshirt, want op 12-jarige leeftijd voelden we ons een beetje ongemakkelijk met ons eigen lijf. De teksten begrepen we waarschijnlijk ook niet helemaal, maar het was een heerlijke week… Als ik Wham hoor ben ik gelijk terug in Frankrijk. En dat is precies wat Debby Draait Door doet. Herinneringen oproepen!'



Vraag nu alvast je verzoekplaat aan!

Heb jij een verzoekplaat en wil je vertellen waarom je dat nummer wilt horen? Laat het Debby weten! Dat kan door te mailen naar debbydraaitdoor@omroepwest.nl of ddd@omroepwest.nl. Je kunt tijdens de uitzendingen tussen 14.00 en 16.00 uur ook bellen met 070-390 54 54. In de andere uren kun je inspreken op het antwoordapparaat 070 307 88 66.

Op het huidige tijdstip van Debby, tussen 12.00 en 14.00 uur, is vanaf volgende week het nieuwe radioprogramma van Sjaak Bral te

horen. Zijn lunchprogramma gaat 'Broodje Bral' heten. Dat kom dus in de plaats van het programma 'SuperDebby'.





LEES OOK: Debby Roukens wint regionale Vrouw in de Media Award