Niet iedereen heeft recht op schadevergoeding ridderhofdrama

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alleen de groep van ongeveer zeventig slachtoffers van het schietdrama in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn, die de rechtszaak tegen de politie heeft aangespannen, heeft recht op schadevergoeding. Dat zegt het gerechtshof in een interview met mediapartner Studio Alphen. Tot de groep benadeelden behoren nabestaanden, gewonden, ooggetuigen en ondernemers van het winkelcentrum.

De schadevergoeding is in eerste instantie alleen bestemd voor de personen die de procedure hebben aangespannen. Andere slachtoffers kunnen hier niet gebruik van maken: 'Dan zullen ze zelf een procedure moeten starten. De uitspraak gaat over deze eisers', aldus een woordvoerder van het gerechtshof tegen een verslaggever van mediapartner Studio Alphen.

Hoe hoog de schadevergoeding wordt is nog niet bekend. Hier moet een aparte procedure voor worden opgestart. 'Het is veel werk om voor 70 mensen te bepalen hoeveel schade ze hebben geleden. Het gaat om medische kosten, maar ook om de tijd die slachtoffers arbeidsongeschikt waren na het schietdrama,' zegt advocaat Veeru Mewa.



Gedeeltelijk aansprakelijk

In 2015 is door de rechter besloten dat de politie niet aansprakelijk was voor het drama. De groep nabestaanden en slachtoffers is tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Het gerechtshof heeft nu geoordeeld dat de politie deels aansprakelijk is: voor letselschade en overlijdensschade die is ontstaan bij het Ridderhofdrama.

Nabestaanden en slachtoffers zijn opgelucht. 'Na zeven jaar eindelijk gerechtigheid en een eerlijke uitspraak', zegt Johan Nievaart. Hij werd door Tristan van der Vlis in zijn been geschoten. Zes mensen kwamen om het leven en 16 mensen raakten gewond bij het schietdrama in Alphen aan den Rijn in april 2011.

